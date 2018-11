Kerstboom vaak al voor pakjesavond in huis

Kerstbomenteler Rob van Boven uit Kuitaart heeft vanmorgen de eerste verkocht aan een particulier. "Ieder jaar is het steeds een beetje vroeger. En ook dit jaar weer." Vorige jaren begon de verkoop rond 1 december, maar veel verkopers starten komend weekend al met de verkoop.

Iets duurder

Net zoals de aardappelen en uien hebben de kerstbomen last gehad van de warmte van afgelopen zomer. Bij Rob van Boven zijn een tiental bomen met schade aan de takken door de felle zon. "Deze bomen verkoop ik niet dit jaar, maar ze herstellen snel, waardoor deze volgend jaar in de verkoop kunnen." Volgens verkopers, die vaak kerstbomen hebben uit Duitsland en Denemarken, is de boom dit jaar ook iets kleiner en wordt die op veel plekken een euro duurder.

Bij Van Boven gaat de prijs dit jaar niet omhoog. "Gelukkig hoeft dat niet. En dat is mooi, want ik geniet ieder jaar van de verkoop." Bij de teler in Kuitaart mag de klant nog zelf zijn boom uitzoeken. Dat levert soms hilarische taferelen op, want voor veel mensen is een kerstboom kopen ieder jaar een emotioneel moment. "Soms komen er hier koppels en die er maar niet uitkomen welke ze meer naar huis nemen, dus gebeurt het nogal eens dat ze met twee bomen naar huis gaan. Dat vind ik niet erg natuurlijk."