'Stel deel Karolingenburg open voor honden'

Verwarring

Bij de poort van de burg hangt een hondenpoepzakjesautomaat. Dat leidt tot verwarring. "Er heeft ongeveer zes jaar geleden een 'verboden voor honden'-bord gehangen. Dat is vervangen door een poepzakjesautomaat en daardoor heeft iedereen het idee gekregen dat er honden mogen komen", zegt hondenbezitter Ella Vogel. Volgens haar is dit ook de enige veilige uitlaatplek in het dorp. "Er zijn wel renveldjes, maar die liggen vlakbij de weg", aldus Vogel.

Hondenbezitters pleiten voor een afgebakend hondengedeelte op de Karolingenburg in Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

Poepzakjes

De burg is een ideale plek om elkaar te ontmoeten. Maar er is daar ook een speeltuintje. Hondenpoep is daarom niet gewenst, maar Vogel beweert dat ze het altijd netjes opruimt. "De poepzakjesautomaat is momenteel leeg, maar wij als groep nemen altijd eigen zakjes mee en wijzen elkaar erop om uitwerpselen netjes op te ruimen. Er zijn mensen die dit niet doen en die verpesten het voor ons. Ook de jeugd die hier komt laat rommel achter en dat zorgt eigenlijk voor meer overlast".

Inmiddels hebben 150 mensen hun handtekening gezet onder de petitie voor een afgebakend hondengedeelte in de burg. Die wordt volgende week overhandigd aan de Vlissingse wethouder Albert Vader.