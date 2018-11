Jan geeft dode dieren een tweede leven

Hij was eind jaren zeventig bij een vriend in Zeeuws-Vlaanderen op bezoek en die had een opgezette vos in zijn huis staan. Jan vond het schitterend. "Je vindt ze langs de kant van de weg, dood. En door het opzetten komen ze weer tot leven. Ik geef ze een tweede leven."

Eén koolmeesje

Hij begon met één koolmeesje. Het werden uiteindelijk 490 verschillende exemplaren. De meeste zijn vogels, van een ooievaar tot ijsvogel en alles ertussen. Maar ook zoogdieren als een ree en egeltje zijn te vinden in de grote vitrines boven en beneden in zijn huis.

De verzamelaar is helder: het gaat hem om het zoeken en om het uiteindelijke resultaat. Na het vinden stopt hij de dode dieren thuis in de vriezer en brengt ie ze naar één van zijn vaste preparateurs. Dat zijn de mannen en vrouwen die de dieren schoonmaken, weer vullen en opzetten. "Het opzetten zelf vind ik vies. Kan ik ook niet." Het is een dure hobby, één vogel kost al gauw 300 tot 400 euro. Dus tel maar uit. Jan Meulmeester heeft om zijn hobby te bekostigen al die jaren oud papier en oud ijzer verzameld.

Van jong tot oud, van klein tot groot. Jan Meulmeester heeft 490 opgezette dieren in zijn huis in Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

En nu stopt Jan er mee. Hij wil zijn drie zoons niet met de collectie opzadelen. Die hebben er geen interesse in. Hij heeft bij zijn vriend uit Zeeuws-Vlaanderen gezien wat voor een tijd en energie het kost om opzette dieren een nieuw thuis te geven. Die had er nog een tikkeltje meer, 800 in het totaal. Jan droeg er na de dood van zijn vriend zorg voor dat de dieren goed terechtkwamen. Met het uitzoeken, sorteren en herplaatsen bij het Visserijmuseum in Breskens is hij maanden bezig geweest. Dat wil Jan zijn zoons niet aandoen.

Alles bij elkaar

Alle dieren van Jan gaan in fases naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. De bijzondere exemplaren komen in de vitrines terecht, de rest in het depot. Jan is vooral blij dat heel zijn collectie bij elkaar blijft.

Op de vraag of hij de komende jaren wel wat vaker in de lucht zal kijken, geeft hij lachend antwoord. "Als ik een mooi uiltje zie liggen langs de kant van de weg, gaat hij gewoon weer mee naar huis en naar de preparateur. Dat kan ik dan echt niet laten liggen."

En zijn vitrines? Die blijven niet leeg. Jan verzamelt op zijn zoektochten langs het strand ook oude botten, fossielen en gereedschappen uit de Romeinse tijd en prehistorie.