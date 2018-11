Deel dit artikel:













Zeeland wordt wakker: hondenpetitie, kerstbomen en verzamelaar Jan

Goedemorgen, bij de start van donderdag 22 november is dit in het nieuws in Zeeland:

hondenpetitie Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland) Petitie honden Met een petitie op Facebook willen hondenliefhebbers bereiken dat ze hun dieren mogen uitlaten op de Karolingische Burg in Oost-Souburg. Nu staat daar nog een boete op.

Lees ook: 'Stel deel Karolingenburg open voor honden' Kerstboomverkoper in Kuitaart (foto: Omroep Zeeland) Kerstboom De trend dat de kerstboom steeds langer voor Kerstmis in huis wordt gehaald lijkt zich door te zetten. Verkopers melden nu al zaken te doen, ook al zijn de bomen door het warme zomerweer dit jaar aan de kleine kant Lees ook: Kerstboom vaak al voor pakjesavond in huis Van jong tot oud, van klein tot groot. Jan Meulmeester heeft 490 opgezette dieren in zijn huis in Middelburg (foto: Omroep Zeeland) Verzamelaar Jan Meulmeester in Middelburg draagt zijn omvangrijke collectie opgezette dieren over aan het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Meulmeester vond dieren voor zijn verzameling op stranden en langs de kant van de weg. Lees ook: Jan geeft dode dieren een tweede leven Fraai zonnig maar wat fris weer. Middelburgse watergang richting Veere (foto: Jos Clarijs, Middelburg) Weer Het blijft vandaag droog en aan de koude kant, met vanmiddag maximaal 6 graden. Er waait een licht oostelijk briesje, kracht 2 a 3, en er is vrij veel bewolking aanwezig. In de loop van vanmiddag kan de zon vaker doorbreken.