Opening informatiecentrum over hoogspanningstraject

Informatiecentrum in Kruiningen (foto: TeNNet)

TenneT legt op dit moment een nieuwe hoogspanningsverbinding aan. Volgens het bedrijf draagt deze nieuwe verbinding bij aan leveringsverzekerheid en duurzaamheid. Iedereen die daar meer over wil weten kan een bezoekje brengen aan het informatiecentrum. Vanaf eind november is het centrum, dat zich gaat huisvesten in het voormalige stationsgebouw in Kruiningen, drie dagen per week open: op dinsdag, woensdag en donderdag.

Met een maquette, filmmateriaal en een interactieve kaart van de aan te leggen verbindingen worden bezoekers geïnformeerd over de werkzaamheden. In 2020 moet de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn van Borssele naar Rilland klaar zijn.

Lees ook: