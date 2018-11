Een half miljoen euro voor een beter Zeeuws sportklimaat

Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaat het vooral om het verbinden van thema's die we al kennen. "We willen graag dat iedereen kan sporten, we willen heel graag talenten een plek geven. We willen sportevenementen laten bijdragen aan Zeeuwse vraagstukken. En ook: hoe gaan we om met voorzieningen in Zeeland, waarvan er een aantal onder druk staat", aldus De Bat.

Half miljoen euro

De provincie stelt een half miljoen euro beschikbaar voor het Zeeuws sportakkoord en honderdduizend euro om het project te kunnen opstarten. "De specifieke besteding van het geld is nog niet geregeld. Ik wil graag eerst heel veel steun (van de gemeenten) voor deze ambities. Daarna gaan we met elkaar de acties bepalen." Vanmiddag wordt in Goes een symposium gehouden over de ambities van de provincie en gemeenten.

Het algemene beeld van sport in Zeeland is niet negatief, maar ik wil naar echt positief toe." Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland

Volgens De Bat gaat het in zijn algemeenheid goed met de Zeeuwse sport. "Er worden prestaties geleverd door de professionele sporters. Er is veel amateursport."

Toch zijn er volgens De Bat nog verbeterpunten. "We moeten nog wel stappen zetten voor inclusief sporten (sport voor iedereen, red). Het algemene beeld is niet negatief, maar ik wil naar echt positief toe."

Ook dit jaar veel publieke belangstelling voor de Vestingcross in Hulst (foto: Orange Pictures)

Een van de ambities is dat er eens in de vijf jaar een internationaal topevenement naar Zeeland wordt gehaald, waarmee de provincie op een positieve manier onder de aandacht komt. Zoals de Tour de France in 2015.

"Je kan er ook aan denken om de Vestingcross in Hulst te laten opwaarderen naar een EK of WK veldrijden. We zetten dan wel in op onze kernsporten (wielrennen, watersporten, strandsporten), want een voetbalinterland naar Zeeland halen is niet de ambitie", aldus De Bat. "Als het gaat om zeilen zou je ook een internationale wedstrijd naar de Zeeuwse wateren kunnen halen."