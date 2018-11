Debuutalbum Bernard Hering combineert kracht en kwetsbaarheid

Logische keus

Bernard groeide op in Aardenburg en woont nu in Haarlem. Vorig jaar verscheen, na een wereldreis, de EP Luck On My Sleeve. Het nieuwe album is deze zomer opgenomen. Hij omringde zich door verschillende muzikanten, onder wie Roman Huijbreghs, gitarist van Navarone. Bernard: "Wij kennen elkaar al vrij lang en hebben veelvuldig samen op het podium gestaan en muziek gemaakt, dus het was een vrij logische keus om hem te vragen mee te werken aan m'n album."

Pioneer Avenue komt uit op het label Concerto Records. Zo'n label is belangrijk voor de verkoop, zegt Bernard. "Dat is eigenlijk heel erg belangrijk, want je wil uiteindelijk ook plaatjes gaan verkopen. En zij kunnen daarbij helpen door goeie promotie en door de plaat goed in de markt te zetten."

Romantisch

Het debuutalbum van Bernard Hering verschijnt op cd en als 12-inch vinyl. Platen verkopen is dus heel letterlijk op te vatten, "Ja, dat klopt, dat is ook het leuke. Dat houdt het nog een beetje romantisch, toch?"

Vrijdag 23 november, 20:30 uur

Cinetol, Amsterdam,

Host: Joshua Baumgarten / SUPPORT van Chris Murphy.

Zaterdag 24 november, 15:00 uur

Muziekwinkel Concerto, Amsterdam

Bernard Hering vertelt over zijn albumpresentatie in 'Goedemorgen Zeeland'