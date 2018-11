Deel dit artikel:













Inbreker op heterdaad betrapt door bewoners in Tholen

Bewoners van een woning in de Jonkheer van Vredenburghlaan in Tholen schrokken zich gisteravond rond 20.45 uur een hoedje toen ze thuis kwamen. In hun huis stond namelijk een inbreker.

Inbreker op heterdaad betrapt door bewoners in Tholen (foto: informedmag.com) Toen de man werd ontdekt snelde hij zich weg. In zijn vluchtpoging duwde hij beide bewoners omver. Met buit wist de inbreker te ontkomen. Een agent en politiehond hebben in de omgeving nog gezocht naar de gevluchte dief, maar hij is niet gevonden. De politie doet verder onderzoek en vraagt aan bewoners of ze gisteren iets verdachts hebben gezien.