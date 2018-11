Pagadders niet hufterproof genoeg, gemeente zoekt oplossing

Een van de Pagadders voor de vernieling (foto: Omroep Zeeland)

Op 4 november werden de dertien beeldjes feestelijk onthuld. Ongeveer een week later waren zes Pagadders al verdwenen of vernield. De gemeente besloot de soldaatjes tijdelijk terug te trekken uit de stad en zich te beraden op vervolgstappen. Inmiddels is de conclusie getrokken dat de beeldjes niet voldoende bestand zijn tegen vandalen.

Pagadders achter tralies

De gemeente Hulst neemt waarschijnlijk afscheid van de huidige beeldjes en gaat op zoek naar een alternatief. Misschien komen de huidige beeldjes terug met een extra beschermlaag of worden ze beter bevestigd. Ook is het mogelijk dat er gekozen wordt voor een ander soort beelden. Wethouder Diana van Damme: "Je kunt ze wel achter tralies zetten, maar ik vind het zo leuk voor de kinderen dat ze ze kunnen aanraken."

Pagadder van z'n sokkel gehaald (foto: Omroep Zeeland)

De Pagadders zijn Spaanse soldaatjes met elk een eigen karakter. De dertien beeldjes waren geplaatst op verschillende locaties in en rondom Hulst. De Pagadders richten zich met name op kinderen. Elke Pagadder vertelde een stukje van over de historie van de stad.

Volgens de wethouder is de gemeente verzekerd voor de vernielingen en zou het eventueel vervangen of repareren van de beeldjes geen extra kosten moeten opleveren.

De gemeente heeft vorige week een beloning uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de aanhouding van de vandalen die drie Pagadders hebben vernield. Dat heeft een aantal reacties opgeleverd, maar er moet nog gekeken worden of deze ook bruikbaar zijn.