Voorlopig geen nieuwe t-tag voor bestaande klanten

De nieuwe t-tag en de oude t-tag naast elkaar. (foto: Omroep Zeeland)

In februari introduceerde Movenience, het bedrijf dat de t-tag beheert, een nieuwe versie van het kastje. De nieuwe t-tag zou een eind moeten maken aan het verwisselen van batterijen bij de tolpoortjes. De huidige t-tag werkt namelijk met een blokbatterij die regelmatig vervangen moet worden.

De nieuwe t-tag heeft een accu die vijf jaar mee zou moeten gaan, maar dit blijkt niet altijd het geval te zijn. Van de 6500 exemplaren die Movenience inmiddels uitgaf, waren er 24 na een paar maanden al leeg.

80.000 t-tags

Tot nu toe kregen alleen nieuwe klanten een nieuwe t-tag. Het plan was om ook zo snel mogelijk de 80.000 oude t-tags die nog in omloop zijn te vervangen. Movenience heeft besloten om daar voorlopig mee te wachten en eerst te onderzoeken hoe het komt dat de accu het in sommige gevallen af laat weten.

Nieuwe klanten zullen nog steeds de nieuwe t-tag ontvangen, die exemplaren zullen door het bedrijf wel extra getest worden. De verwachting is dat het nog zo'n vier tot vijf jaar gaat duren voor alle gebruikers een nieuwe t-tag hebben.

