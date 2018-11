Liesbeth heeft vlinders in haar buik na vakantie in Turkije: wie is toch die Zeeuwse bouwvakker?

Liesbeth uit Gelderland zoekt Zeeuwse bouwvakker (foto: Liesbeth)

Liesbeth verbleef tijdens haar vakantie in hetzelfde hotel: het Saturn Palace in Lara. Ze kwam de Zeeuwse bouwvakker geregeld tegen op het strand en in het hotel. Ze heeft hem alleen maar gegroet en nooit uitgebreid gesproken. En daar baalt ze nu van. In een poging haar Zeeuwse bink te vinden, heeft Liesbeth alle bouwbedrijven in Zeeland een e-mail gestuurd. Tot nu toe zonder het gewenste resultaat.

Wat weet Liesbeth wél van de bouwvakker?

In het radioprogramma Goedemorgen Zeeland laat Liesbeth weten dat haar Zeeuwse prins op vakantie was met twee vrouwen en een andere man. Hij is slank, gespierd, heeft donkerblond haar en is ongeveer 1,90 meter lang. Op vakantie had hij een donkerblauwe zwembroek aan. De bouwvakker is op 2 oktober vertrokken uit Turkije. Liesbeth probeert sindsdien met hem in contact te komen.