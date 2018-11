Tientallen bomen vernield in dorpsbos, gemeente zoekt getuigen

Een inwoner ontdekte de schade eind oktober en meldde het bij de gemeente. In het dorpsbos zijn twintig bomen gekapt en vijftien bomen zijn ernstig beschadigd. Nog eens 25 bomen raakten in mindere mate beschadigd. Of het gaat om een kwajongensstreek of om illegale houtkap is niet bekend.

Vernielingen in bos van Sint-Annaland (foto: Gemeente Tholen)