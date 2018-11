De Oostkerk moet weer gaan bruisen

Leo Hannewijk is interim-directeur van de Zeeuwse Concertzaal en daardoor ook de Oostkerk onder zijn hoede en daar is hij trots op. "Het is een fantastisch gebouw met een rijke historie waar je niet omheen kan. Ik ben daarom ook blij dat Middelburg er een nieuw cultuurpodium bij heeft en dat ik hier allerlei mooie activiteiten mag gaan organiseren."

Volgens Hannewijk gaat de Oostkerk onder meer worden gebruikt voor kleine concerten, zakelijke bijeenkomsten, symposia, recepties en diners. Maar er kunnen ook bruiloften en uitvaarten plaatsvinden. Ook zullen er ook regelmatig bijzondere kunstprojecten worden georganiseerd. "Het moet een laagdrempelig gebouw worden, waar iedereen welkom is."

Concurrentie

Stichting Monumentenbezit is sinds vorig jaar ook eigenaar van de Grote Kerk in Veere. En daar vinden ook allerlei culturele evenementen plaats. Maar Hannewijk is niet bang voor concurrentie. "Ik heb overleg en wil in de toekomst ook gaan samenwerken. We zullen ons wel moeten onderscheiden en ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken."

Toerisme

Volgens Hannewijk is er namelijk nog wel ruimte op Walcheren voor een cultuurpodium. "Er gebeurt ontzettend veel in Zeeland en daar ben ik heel blij mee. Maar als ik kijk naar het toerisme, dan denk ik dat daar nog wel wat winst valt te behalen. Het heeft alles te maken met het aanbod."

Het is voor een wethouder van Cultureel Erfgoed echt een nachtmerrie om te zien dat zo'n mooi monumentaal gebouw al jaren leeg staat. " Johan Aalberts - wethouder gemeente Middelburg

De gemeente heeft samen met de nieuwe eigenaar, de kerkelijke gemeente en de provincie gezorgd voor een behoorlijke financiële injectie. Ze hebben ieder een half miljoen euro op tafel gelegd. Dankzij dit geld is het onderhoud van het monumentale gebouw in de toekomst verzekerd. Wethouder Johan Aalberts: "Ik kreeg bijna de sleutels overhandigd van de Oostkerk, maar daar zat de gemeente natuurlijk ook niet op te wachten. Het is een behoorlijke erfenis, maar door deze nieuwe constructie, heb ik erg veel vertrouwen in de toekomst."

De Oostkerk in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De komende tijd vinden er een aantal aanpassingen plaats in de kerk, rekening houdend met de uitstraling van het gebouw. Hannewijk: "Het is een monumentale kerk en daar moet je ook niet teveel aan willen veranderen. Maar de eigenaar gaat wel zo snel mogelijk aan de slag om een nieuwe toiletvoorziening te maken." Ook komen er binnenkort nieuwe stoelen en gordijnen om ervoor te zorgen dat er een betere akoestiek ontstaat in de kerk. Daarnaast wordt er gekeken naar een nieuwe geluidsinstallatie, want die is volgens Hannewijk ook aan vervanging toe.

Johann Sebastian Bach

Naast de officiële overdracht verzorgt De Nederlandse Bachvereniging zaterdagavond een bijzonder concert. Artistiek leider Shunske Sato heeft daarvoor een speciaal programma samengesteld met o.a. werken van Carl Philipp Emanuel Bach, Antonio Vivaldi en Johann Sebastian Bach. Het concert begint om 20.00 uur.