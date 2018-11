Drie drugsverdachten opgepakt bij inval in Terneuzen

Vals biljet van 50 euro wordt tegen het licht gehouden - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De politie deed die inval gisteravond om 19.20 uur omdat er al langer het vermoeden was dat er vanuit die woning drugs gedeald werd. De 46-jarige bewoner was tijdens de inval aanwezig en werd gearresteerd. Daarnaast waren er in de woning ook twee mannen van 24 jaar uit Terneuzen aanwezig. Zij werden ook opgepakt.

Mes

De drugs en het valse geld werden in beslag genomen. Daarnaast had een van de verdachten een mes op zak, dat is ook meegenomen door de politie. De drie verdachten zitten vast voor verder onderzoek.