Dit kan of moet beter in de Zeeuwse sport

De provincie wil vooral dat er meer mensen gaan sporten en bewegen omdat het goed is voor lichaam en geest. Toch zijn er nog genoeg mensen die dat niet kunnen omdat er financiële drempels zijn. De provincie wil die drempels wegnemen.

Noodklok

Zo luidt rolstoelbasketballer Mark Aalders de noodklok omdat zijn ploeggenoten in Middelburg problemen hebben bij het aanvragen van een nieuwe sport-rolstoel. "Ik krijg alleen maar geluiden te horen dat ze het niet meer voor elkaar krijgen."

Volgens Aalders zit het probleem vooral bij de gemeenten die tegenwerken. "We lopen tegen heel veel dingen aan. Er wordt gezegd dat we zelf sponsoren moeten gaan zoeken of dat er geen sportrolstoel verschaft wordt. Er wordt ook gezegd dat we anderen dingen kunnen gaan doen zoals koffie schenken bij raadsvergaderingen."

Volgens Aalders is het onnodig omdat gemeenten overheidssubsidie krijgen voor sportrolstoelen. Hij is blij met de komst van het Zeeuws sportakkoord waarin dit soort problemen tot het verleden moeten gaan horen.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen op sportgebied in Zeeland, die elders in de regio navolging zouden kunnen krijgen. Zo zijn er de laatste jaren zogeheten sportdorpen ontstaan. Dat is een samenwerking waarbij sportclubs en gemeenten nieuwe activiteiten ontplooien om meer mensen aan het bewegen te krijgen.

Leefbaarheid vergroten

In Oostkapelle is er een sportdorp. En ook in Sint-Philipsland waar inwoners linedance, bootcamp, kleutergym, badminton, aangepast tennis en wandelen kunnen beoefenen. "Via een sportdorp kun je de leefbaarheid vergroten", zegt Rosaline van den Heuvel van de gemeente Tholen.

De resultaten zijn positief na twee jaar sportdorp in Sint-Philipsland. Een kwart van de inactieve inwoners heeft deelgenomen aan een activiteit. Van de actieve inwoners heeft 67% deelgenomen aan een activiteit. Dat was eerst 51%. Het totaal aantal leden van bestaande verenigingen is met 26% gestegen naar 821 leden (was 654 leden).

