Ook Black Friday-koopjes voor de zuunige Zeeuwen

De deurmat ziet zwart van folders met aanbiedingen voor Black Friday (foto: Omroep Zeeland)

Zo staat de Goese binnenstad komend weekend drie dagen lang in het teken van Black Friday. Voor Judith Keijzer van Ondernemers Organisatie Goes was het tijd om er iets mee te gaan doen. "Het was tot nu toe vooral hot bij online-winkels. Als je in Amerika kijkt is het vooral een evenement wat om de gewone winkel draait."

Judith Keijzer van Ondernemers Organisatie Goes over Black Friday

Ondernemers in Goes mogen zelf bepalen of ze meedoen en hoeveel korting ze geven. Bij sommige winkels kan de korting oplopen tot meer dan 50 procent. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd in de binnenstad. Volgens Keijzer zit het Sinterklaas niet in de weg en is het juist een extra stimulans om nu al kerst- of sinterklaascadeaus te kopen.

Black Friday? Dat is toch Amerikaans?

Inderdaad. Het is de dag na Thanksgiving Day, een nationale feestdag in de de Verenigde Staten en Canada, die wordt gevierd als dank voor de oogst en allerlei andere goede dingen. Het is dus eigenlijk een soort van dankdag zoals in de protestantse kerken in Zeeland. Thanksgiving valt op de vierde donderdag van november en wordt gevierd met de hele familie en traditioneel staat er dan een kalkoen op tafel.

De vrijdag erna wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor de kerstaankopen. Om de Amerikanen naar de winkels te trekken zijn er speciale aanbiedingen en gaan ze soms al om drie uur 's nachts open. Het fenomeen begon ergens in de jaren '50 en omdat het grote files rond steden opleverde, werd het al snel door de politie Black Friday genoemd. Het levert soms doldwaze filmpjes van vechtende mensen in winkels.

Maar waarom doen we dit in Nederland?

In Nederland wordt Thanksgiving Day nauwelijks gevierd, maar sinds 2015 zijn er zo'n dertig winkels die adverteren met flinke kortingen tijdens 'Black Friday'. In een paar jaar tijd hebben veel ketens het Amerikaans fenomeen omarmd en adverteren ze met producten met spectaculaire kortingen.