Merendeel inwoners Borsele wil supermarkt open op zondag

Hans de Jonge (D66) overhandigt uitkomst enquête aan burgemeester Dijksterhuis (foto: Omroep Zeeland)

Discussie

De openstelling op zondag zorgt al langer voor discussie in de raadzaal. De Putter: 'Volgens veel raadsleden van andere partijen zou er helemaal geen behoefte zijn aan supermarkt die open is op zondag. Wij twijfelden daar aan en zijn het uit gaan zoeken. Dat de uitkomst er zo uit zou zien hadden we niet verwacht.'

Religieuze overwegingen

Meer dan de helft van de inwoners doet al zeker één keer in de maand boodschappen op zondag buiten de gemeente. Iets meer dan een kwart zegt dit nooit te doen, veelal uit religieuze overwegingen. Vooral in het dorp Borssele is er veel tegenstand van winkels op zondag.

Inkomsten

Volgens De putter is het jammer dat er op deze manier veel omzet voor de lokale ondernemers wegvalt. 'De helft van de mensen die heeft gereageerd komt uit Heinkenszand. De Jumbo is daar pas geopend en er is een Lidl op komst. Dan zie je toch dat mensen daar graag naar toe gaan in plaats van naar Goes.'

Prijzenswaardig

De uitkomsten van de enquête zijn donderdag aangeboden aan burgemeester Gerben Dijksterhuis. Dijksterhuis was zeer te spreken over het initiatief: 'Het is altijd goed wanneer inwoners naar hun standpunt wordt gevraagd. Ik vind het prijzenswaardig.' De burgemeester heeft toegezegd de uitkomsten mee te nemen naar de raad.