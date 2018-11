Eerste namen Klomppop bekend: Maan, Indian Askin en Fresku

Kraantje Pappie op Klomppop in Ovezande in de editie van 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Vrijdag 24 mei is de openingsavond, met onder andere de finale van Spectra. De zaterdag is voor pop, rock en hiphop en op zondag staat de middag in het teken van straattheater en 's avonds volgt een muziekprogramma van cover- en tributebands.

Maan, Indian Askin en Fresku

De tot nu toe aangekondigde grote namen staan zaterdagavond op het programma, zoals Maan. Na het winnen van The Voice is zij erin geslaagd om een van de populairste artiesten van Nederland te worden. Het optreden van Indian Askin is niet hun eerste Klomppop. De vorige keer dat ze in Ovezande kwamen optreden was in 2016. Voor rapper Fresku is het wel de eerste keer.

Naast alle muzikale kwaliteit is er in de derde tent ook ruimte voor pretentieloze gezelligheid. Waar op het hoofdpodium en het Spectrapodium de liefhebbers bediend worden met 'kwaliteit, talent en eigen werk', laat de organisatie in de derde tent naar eigen zeggen alle principes los. 'Als het maar gezellig is', dat is het motto. Daarvoor wordt op zaterdag een beroep gedaan op Zanger Kafke. De jonge Brabander schept volgens de fesitvalorganisatie niet op over zijn zangkunsten maar belooft wel dat het dak eraf gaat.

Karaoke

Zelf je zangkunsten laten horen kan ook op de zondagavond van Klomppop met het optreden van de Tante Joke Karaoke Band. De bezoekers zingen onder begeleiding van deze band hun favoriete karaoke-hits.

Met de bekendmaking van deze eerste namen van het programma start ook de voorverkoop van de eerste kaarten, met korting voor vroege vogels. De toegang voor bezoekers van 12 jaar of jonger is gratis, als ze onder begeleiding zijn van een volwassene.