Matthieu bouwt eigen tiny house: meer levensgeluk met minder spullen

Op 24 november is het internationale niet-winkeldag. Opgezet om op deze dag niets te kopen, als protest tegen de westerse meer-meer-meer cultuur. Van Bragt (59) vindt het onzin: "Eén zo'n dag helpt niet, dan kopen mensen het de volgende dag. Aan de andere kant, als dit er voor zorgt dat mensen gaan nadenken over hun koopgedrag, dan is het meegenomen. Want we kopen veel te veel dingen die we niet nodig hebben, of die je makkelijk zou kunnen huren of lenen."

mini-huizen

Bij Van Bragt kwam dit inzicht zo'n anderhalf jaar geleden, toen hij hoorde over de opkomst van tiny houses. Mini-huizen, vaak niet veel groter dan een gemiddelde stacaravan. De bewoners ervan kiezen bewust voor klein wonen met weinig middelen.

Matthieu van Bragt is bewust aan het 'ontspullen' (foto: Omroep Zeeland )

Minder ballast

Al is de woonkamer in zijn huis niet echt kaal noemen, veel van wat er in stond is inmiddels aan de straat gezet. "Met een briefje 'gratis mee te nemen' erbij. Het was allemaal zo weg." Je zou Van Bragt een minimalist kunnen noemen. Minimalisten zijn wereldwijd in opkomst. Ze leven met weinig spullen die vaak van goede kwaliteit zijn en vragen zich steeds bewust af wat je nodig hebt om comfortabel te kunnen leven.

De een doet het omdat het minder mentale ballast geeft, de ander omdat hij duurzaam wil leven. Bij Van Bragt speelt het eigenlijk allebei. "Het kan heel goed, je merkt het ook als je gaat kamperen. Dan blijkt dat je wekenlang toch heel kunt goed leven met weinig spullen."

Het tiny house in aanbouw op de camping in Groede (foto: Omroep Zeeland )

Het huisje staat nu tijdelijk op een camping in Groede, waar hij het afbouwt volgens zijn eigen ontwerp. Want behalve softwareontwikkelaar is hij ook bouwkundige . Hij kiest bewust voor duurzaam materiaal en uiteindelijk krijgt het mini-huisje ook een eigen energievoorziening.

De poep gaat in de compostbak

Urine, was- en douchewater gaan in een filterapparaat waar uiteindelijk weer drinkwater uitkomt, en de poep gaat de compostbak in om later in de moestuin verwerkt te worden. Maar voordat het zover is, moet er nog een definitieve plek gevonden worden voor zijn huisje. Daarover zegt hij in onderhandeling te zijn met verschillende gemeenten. "Het komt vast goed, gemeenten raken beetje bij beetje gewend aan dit type huisjes. Volgend jaar hoop ik een plek te hebben gevonden."