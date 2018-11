Deel dit artikel:













Zeeland wordt wakker: Vlissingse schulden, Klomppop en tiny house

Goedemorgen, bij de start van vrijdagochtend 23 november is dit in het nieuws in Zeeland:

De gemeente Vlissingen heeft grote schulden en heeft de hulp van het Rijk ingeroepen om die af te lossen (foto: Omroep Zeeland) Vlissingse schulden In tien jaar tijd moet de gemeente Vlissingen in totaal 28,2 miljoen euro besteden aan het terugbrengen van de schulden. Dat eist het Rijk als voorwaarde voor de bijdrage vanuit de overheidsfondsen voor het aflossen van de Vlissingse schulden. Dat blijkt uit het nieuwe financiële toezichtsrapport van de artikel 12-inspectie die optreedt als financiële voogd van de gemeente. Lees ook: Vlissingen krijgt 85,6 miljoen van het Rijk, maar moet zelf ook 28,2 miljoen ophoesten Klomppop in Ovezande (foto: Omroep Zeeland) Klomppop De organisatie van het muziekfestival Klomppop heeft de eerste namen bekendgemaakt van de lineup van 2019. In het laatste weekend van mei staan onder meer Maan, Fresku en Indian Askin op het podium in Ovezande. Lees ook: Eerste namen Klomppop bekend: Maan, Indian Askin en Fresku In deze tiny house gaat Matthieu wonen (foto: Omroep Zeeland ) Tiny house Kleding, serviesgoed, kasten, lp's, lampen; Matthieu van Bragt uit Oostburg deed afgelopen jaar al heel veel spullen de deur uit. Dat moet ook, want straks gaat hij in zijn zelfgebouwde tiny house wonen. Hij wil bewust leven met zo min mogelijk spullen. Lees ook: Matthieu bouwt eigen tiny house: meer levensgeluk met minder spullen Ree in de ochtenmist in natuurgebied de Zeepeduinen (foto: Nella Padmosuit uit Burgh-Haamstede) Het weer: Er zijn vandaag zonnige perioden, maar vooral eerst trekken ook een paar wolkenvelden over. De oostelijke tot zuidoostelijke wind is matig en het wordt vanmiddag ongeveer 8 of 9 graden.