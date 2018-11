Het waren er achthonderd, maar hoeveel geschenkwoningen zijn er nog over?

Geschenkwoningen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Destijds ging het om zo'n achthonderd woningen. Inmiddels is het aantal originele woningen flink afgenomen door sloop of verbouwingen.

De SP in Zuid-Holland heeft in vragen aan het provinciebestuur aandacht gevraagd voor de houten woningen in deze provincie, met name in de Hoeksche Waard, Ablasserwaard en Goeree-Overflakkee. Volgens de SP gaat het om historisch erfgoed dat beschermd moet worden. In Zeeland zijn de woningen vooral te vinden op Schouwen-Duiveland en Tholen.

De provincie Zuid-Holland heeft nu het initiatief genomen om, samen met ambtenaren uit Zeeland en Noord-Brabant, in 2019 bij elkaar te komen. Het is de bedoeling dat, als alle woningen in beeld zijn, wordt gekeken wat nodig is om dit erfgoed te beschermen.

