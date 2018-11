Politie: Kinderen ingezet bij rooftocht langs Zeeuwse kust

Meestal komen dit soort resultaten pas naar buiten tijdens de inhoudelijke behandeling in de rechtszaal. De politie heeft er echter voor gekozen om dit nu te doen omdat dit een bijzondere zaak is omdat er kinderen bij betrokken zijn. Het is de week van de Kinderbescherming en hoe deze kinderen zijn gebruikt in dit gezin is volgens de politie ook een vorm van kindermishandeling.

Afgelopen zomer waren er opvallend veel inbraken in auto's en campers langs de kust van Zeeland. Uit een overzicht van afgelopen zomer blijkt dat er verdeeld over de Zeeuwse kustgemeenten meer dan 100 keer is ingebroken in auto's en campers. Die golf stopte toen midden augustus de verdachten werden opgepakt. In totaal is de inbrekersfamilie volgens de politie misschien wel verantwoordelijk voor 160 auto- en camperinbraken. Volgens de politie was de groep dagelijks te vinden op parkeerplaatsen langs de kust om in te breken.

Inbrekersfamilie opgepakt, baby overgedragen aan zorgverleners

De verdachten zijn opgepakt in hun eigen camper. Ze stonden op het punt om een camping op te rijden toen de politie arriveerde. In de camper zaten acht mensen van wie er vier minderjarig waren. Daarbij was ook een baby. De politie hield uiteindelijk zeven personen aan en heeft de baby overgedragen aan zorgverleners. De camper is in beslag genomen tegelijk met een hoop spullen die de politie in de camper heeft gevonden. Het gaat om koffers, kleding, speelgoed, elektrische apparaten, laptops, telefoons, sieraden en geld.

Rechtbank komt later

De eerste zitting in deze zaak is op 4 december in Middelburg. Dan komen de verdachten voor het eerst pro forma voor de rechter. De inhoudelijke behandeling volgt later.

