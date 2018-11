'Je kunt mij midden in de nacht wakker maken om een rondje te rijden'

In 50 jaar tijd is er veel veranderd in het verkeer. De oudere automobilist kan daar moeite mee hebben. Om hun 75-plusklanten te helpen biedt verzekeringsmaatschappij ZLM daarom in de maand november een twee uur durende opfrisles aan, met een rijinstructeur. Van de 400 aangeschreven 75-plussers reageerden er ruim 60.

Mevrouw Kleppe was 18 jaar toen ze haar rijbewijs haalde. "Ik kan merken dat mevrouw nog met veel plezier rijdt en dat goed doet", zegt rijinstructeur Theo Lamper. Hij verzorgt vandaag de rijzekerheidstraining. "De mensen rijden in hun eigen auto tijdens zo'n les. Ik let er dan vooral op of ze nog goed in het verkeer mee kunnen."

"Je kunt me midden in de nacht wakker maken om een rondje te rijden. En dan liever een groot rondje, niet zo'n soft rondje." Aartje Kleppe

"Wij bieden in deze preventiemaand de mogelijkheid om de rijzekerheidsles te volgen aan zodat de 75-plussers wat zekerder achter het stuur zitten", zegt Naomi Priem van de verzekeringsmaatschappij. "Het is ook geen verplichting en wij krijgen ook niet te horen hoe de rijles is gegaan. Dus het heeft geen gevolgen voor het rijbewijs of de verzekering."

Invoegen voor of na een vrachtwagen

Ondertussen rijdt mevrouw Kleppe met rijinstructeur Theo Lamper op de snelweg. Een vrachtwagen zorgt ervoor dat mevrouw Kleppe even twijfelt of ze al moet invoegen. "U gaf uiteindelijk goed gas", zegt Lamper later. "Maar als u eerder had gekeken voor het invoegen op de snelweg, had u die twijfel niet gehad." Mevrouw Kleppe knikt instemmend. "Je kunt me midden in de nacht wakker maken om een rondje te rijden. En dan liever een groot rondje, niet zo'n soft rondje. Maar je rijdt toch veel op de automaat, daarom is deze opfrisles wel goed."

Lamper geef veel van deze trainingen aan 75-plussers. Wat doet hij als hij iemand zou treffen die moeite heeft met het verkeer? "Die ben ik nog niet tegengekomen. Maar dan kan ik alleen aanbieden om nog een paar gewone rijlessen te nemen om vertrouwen te krijgen. Ik heb geen bevoegdheid om het rijbewijs af te nemen."

Voor het eerst

De rijzekerheidslessen worden voor het eerst georganiseerd. "Onze klanten betalen 25 euro, de rest betalen wij", zegt Priem. "Daarmee is de drempel lager, denken wij, om een les te nemen om alles weer op te frissen. Als de actie succesvol is, dan is de kans groot dat in 2019 opnieuw lessen worden aangeboden."