Provincie verbolgen over bemoeienissen door minister

Gastanker op de Westerschelde (foto: Jan Daniels)

Er is flinke discussie ontstaan over het varend ontgassen van schepen. Sinds deze zomer heeft de provincie het verboden om schadelijke stoffen als benzeen zomaar straffeloos te lozen in de lucht. Maar, zo liet minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu weten: op Rijkswateren als de Westerschelde, het Kanaal Gent-Terneuzen en het Schelde-Rijnkanaal is zij de baas en niet de provincie. En dus geldt het verbod daar niet.

Veel contact

Het Zeeuwse provinciebestuur is daar 'verbaasd en verbolgen' over liet het vandaag weten. Gedeputeerde Ben de Reu heeft de minister de afgelopen tijd meerdere malen gesproken en hij is dan ook 'onaangenaam verrast'. De Reu: "We gaan dit niet zo maar voor kennisgeving aannemen."

Gedeputeerde Ben de Reu over varend ontgassen