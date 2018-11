Deel dit artikel:













Auto raakt van de weg en belandt in sloot

Een automobilist is vanmiddag in de sloot beland op de Magrette in Axel. Rond 13.00 uur raakte de bestuurder nog door onbekende oorzaak van de weg.

Auto raakt van de weg en belandt in sloot (foto: HV Zeeland) De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer is opgeroepen voor assistentie en het afschermen van het incident. Hoe het met de automobilist gaat, is niet bekend. De auto zal uit de sloot worden getakeld.