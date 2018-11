Maakt de PVV in Den Haag nog een draai over de marinierskazerne?

(foto: Omroep Zeeland / verkiezingsposter)

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een PVV-motie om de verhuizing af te blazen. Die werd afgelopen woensdag ingediend door PVV-Tweede Kamerlid Gabriëlle Popken. Maar als die motie wordt verworpen acht de Zeeuwse PVV-Statenfractie het denkbaar dat de landelijke PVV van standpunt wijzigt.

"Een duidelijke uitspraak van de Kamer zou eventueel kunnen betekenen dat er nog eens over nagedacht wordt in de zin van 'waar staan we nu en hoe willen we verder?'", zegt de voorzitter van de Zeeuwse PVV-Statenfractie Peter van Dijk, "Ik ga niet over de besluitvorming van onze Tweede Kamerfractie, maar het is denkbaar dat ze bij een duidelijke uitspraak van de Kamer om wel te gaan verhuizen nog eens intern de discussie zullen heropenen"

Peter van Dijk van de PVV Zeeland over de landelijke motie van zijn partij mbt de marinierskazerne