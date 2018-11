Klap terug bij Hoek ; Nyemb afwezig tegen SJC

Yves Nyemb is niet inzetbaar bij Hoek (foto: Orange Pictures)

Wel kan de trainer geen beroep doen op Yves Nyemb, Marijn Wijkhuijs en Sven Mbikulu. "Yves heeft denk ik een lichte hersenschudding overgehouden aan het duel tegen Sneek. Hij kreeg in een kopduel een elleboog tegen zijn hoofd en heeft er nog last van", vertelt De Nooijer.

Marijn Wijkhuijs heeft een hamstringblessure. "Niks ernstigs, maar hij is nu nog niet inzetbaar. Volgende week weer wel."

Sven Mbikulu kampt het hele seizoen met een blessure aan zijn bovenbeen. "We hebben nu afgesproken dat Sven via een individueel trainingsprogramma tot aan de winterstop weer helemaal fit wordt", aldus De Nooijer.

Daartegenover staat de terugkeer van Jelle Klap. De verdediger was enige tijd uit de running door een enkelblessure, maar kan tegen SJC ingezet worden.

Derde Divisie

stand 1. Noordwijk 12-28 2. Quick Boys 12-28 3. DVS'33 12-22 4. Hoek 12-22 15. SJC 12-10

Tegenstander SJC, getraind door oud-prof Sjaak Polak, staat op de vijftiende plaats in de Derde Divisie. "Als wij ons niveau halen, moeten we van deze ploeg kunnen winnen. We hebben beelden gezien en ik heb genoeg informatie gekregen via onze analist Jaap Goossen", zegt De Nooijer.

De wedstrijd SJC - Hoek begint morgenavond om 18.00 uur in Noordwijk.

Kyle Doesburg houdt een speler van DOVO op afstand (foto: Orange Pictures)