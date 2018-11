Deel dit artikel:













Goed nieuws voor Zeeuwse ouders, hun kinderen zijn trouwe bezoekers

De meeste Zeeuwen bezoeken trouw hun pa en ma, blijk uit onderzoek van I&O Research. Brabanders en Limburgers zijn ook trouwe bezoekers. Van alle inwoners van die drie zuidelijke provincies bezoekt 69 procent hun ouders wekelijks of vaker. In Oost-Nederland, met name in Drenthe, Overijssel en Gelderland, ligt dit percentage lager: op 52 procent.

Ik ga langs voor de gezelligheid en om het contact te onderhouden." Dennis van Steyn Veel Zeeuwen die zijn aangesproken geven aan het vooral erg gezellig te vinden. "Ik ga langs voor de gezelligheid en om het contact te onderhouden", zegt Dennis van Steyn. Hoe vaak de Zeeuwen langs gaan hangt wel af van waar de ouders wonen. Wonen de ouders en kinderen in dezelfde stad dan is er vaker bezoek, dan wanneer de kinderen lang moeten reizen.