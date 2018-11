Reddingsactie Goes kunstwerk met twee weken verlengd

Het kunstwerk in het voormalige GAK-gebouw in Goes (foto: Evert van Moort)

Het gebouw staat al jaren leeg en wordt over een paar maanden gesloopt, om plaats te maken voor een appartementencomplex met 35 zogenoemde 'comfortwoningen'. In het gebouw hangt een kunstwerk van Elsa Westland uit 1979, het reliëf is 3,5 meter hoog en 4,5 meter breed en is op een muur in de centrale hal van het oude GAK-gebouw gemetseld.

'Forse toezeggingen'

De dochter van de kunstenares, Magdeleen van Eersel, is een actie begonnen om het kunstwerk te redden. Ze denkt daarvoor 10.000 euro nodig te hebben en wil dat geld verzamelen met behulp van crowdfunding. De actie heeft tot nu toe slechts 2.395 opgeleverd. Toch heeft ze er goede hoop dat het nog goed komt. Er hangen volgens haar 'nog wat forse toezeggingen in de lucht'.

Het probleem is alleen dat aan die donaties een voorwaarde is verbonden: de donateurs komen alleen over de brug als de nieuwe plek waar het kunstwerk moet komen te hangen bevestigd kan worden. Die zekerheid is er nog niet, dus is het volgens Van Eersel 'een beetje een kip of het ei-verhaal'. "Het is dus een race tegen de klok."

