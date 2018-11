Deel dit artikel:













Overleden vrouw gevonden in Vlissingse woning

In een woning aan de Jan van de Capellenlaan in Vlissingen is vanmiddag rond 17.00 uur een overleden vrouw gevonden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak en daaruit blijkt dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven.

Politie-auto in de straat waar een overleden vouw is gevonden in haar woning (foto: HV Zeeland)