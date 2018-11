En dé Zeeuws-Vlaamse studentenstad is... Tilburg!

De competitie is in het leven geroepen door Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen om wegtrekkende jongeren terug in contact te brengen met het bedrijfsleven in de regio. De prijs werd uitgerijkt door CEO Neldes Hovestad van Dow. Dat chemiebedrijf heeft de verkiezing dan ook gesponsord. Hovestad benadrukte nog even hoe belangrijk het is om jongeren terug naar de regio te halen.

De bekendmaking van de winnaar gebeurde op het jaarlijkse Bo2-event van de Juniorkamer Zeeuws-Vlaanderen. Vijfhonderd gasten kwamen op het netwerkevenement af, dat gehouden werd bij Vervaet in Biervliet.

Genomineerd

Naast Tilburg waren nog zeven Nederlandse en drie Belgische steden genomineerd voor de prijs. In Nederland waren dat Amsterdam, Utrecht, Delft, Breda, Eindhoven, Vlissingen en Maastricht. In België ging het om Gent, Antwerpen en Koksijde.

Dani Bracke wint de prijs voor Zeeuws-Vlaamse studentenstad met zijn inzending Tilburg (foto: Omroep Zeeland)

Door de winst moet student Dani Bracke wel aan de bak, want hij heeft nu 25.000 euro aan budget om te spenderen aan een evenement in zijn studentenstad Tilburg. Voorwaarde is wel dat de Zeeuws-Vlaamse sponsoren bij dat evenement een podium krijgen om toekomstig personeel te werven.

Lees ook: