Meerdere gewonden bij ongeluk met vier auto's op A58 bij Rilland

De A58 is in de richting van Bergen op Zoom afgesloten tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaat. Rond 17.20 uur is ter hoogte van Rilland een ongeluk gebeurd. Bij dat ongeluk waren vier auto's betrokken. Voor het ongeluk zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De politie meldt dat er vier mensen bij gewond zijn geraakt.

De weg lag na de botsing volg brokstukken en glasscherven. De weg moest dan ook worden afgesloten voor het verlenen van eerste hulp en afvoeren van de gewonden, maar ook voor het sporenonderzoek van de politie, het bergen van de beschadigde auto's en het opruimen van de ravage. Vertraging Kort na het ongeluk liep volgens de ANWB de vertraging door de file snel op. Op het hoogtepunt van de file, rond 18.00 uur, moesten weggebruikers volgens de verkeersdienst rekening houden met meer dan een uur vertraging. De A58 is afgesloten na een ongeluk ter hoogte van Rilland, waar vier auto's bij betrokken waren (foto: HV Zeeland) Rijkswaterstaat spreekt over een 'ernstig ongeluk' en meldt dat de weg voorlopig dicht blijft vanwege de nasleep van het ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de Oude Rijksweg (N289). Klemgereden Het verkeer dat de afslag naar de N289 al voorbij was toen de weg werd afgesloten stond daar lange tijd volledig klem, zonder een mogelijkheid om weg te komen. Vanaf 19.00 uur werden die weggebruikers over de vluchtstrook en via de naastgelegen parkeerplaats langs de plek van het ongeluk geleid, zodat ook zij hun reis konden vervolgen. Dat duurde wel iets langer dan gepland, omdat er onder de klemgereden auto's meerdere pechgevallen waren die van weg moesten worden geholpen. Om 20.10 uur werd de weg weer volledig vrijgegeven voor het verkeer.