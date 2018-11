GOES op zoek naar resultaat tegen HSC'21

Rogier Veenstra (foto: Orange Pictures)

GOES mist alleen het drietal Wissel, Van Hecke en De Punder. De drie zijn langdurig uit de roulatie. Tim de Winter is waarschijnlijk inzetbaar. De middenvelder had de afgelopen wedstrijd last van knieklachten. Hij werd afgelopen zondag in het duel tegen TEC gewisseld, maar speelde de wedstrijd zonder klachten.

GOES ging tegen koploper TEC op eigen veld met 1-3 onderuit. Toch kijkt Veenstra tevreden terug op het duel. "We hebben goed gespeeld. We waren geen speelbal voor TEC, dat gewoon een goede ploeg heeft."

Derde Divisie

stand 1. TEC 12-29 2. Jong FC Volendam 12-25 3. UNA 12-22 4. ADO'20 12-22 5. GOES 12-21 6. Dongen 12-21 11. HSC'21 11-15

Goed gedaan tegen topploegen

Veenstra maakt een voorzichtige balans op in het debuutjaar van GOES in de Derde Divisie. "We hebben laten zien dat we op dit niveau goed meekunnen. Tegen topploegen als OJC, TEC en ADO'20 hebben we goed gespeeld. Tegen Jong FC Volendam één helft."

Het uitduel tegen HSC'21 in Haaksbergen is een van de verste uitwedstrijden van GOES dit seizoen. De spelers zitten 544 kilometer in de bus. "We vertrekken al vroeg en zullen onderweg stoppen voor een maaltijd. Dat hebben we vorig seizoen ook gedaan tegen Silvolde en Be Quick. Toen wonnen we, haha" aldus Veenstra.