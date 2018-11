Deel dit artikel:













Groene Ster langs ZVV Eindhoven in Eredivisie zaalvoetbal

Na drie nederlagen op rij heeft Groene Ster uit Vlissingen weer een zege te pakken in de Eredivisie zaalvoetbal. De ploeg van trainer Samir Yaqoobi was in de eigen Baskensburg met 6-1 te sterk voor ZVV Eindhoven.

Groene Ster-doelman Karim Ben Sellam moest één tegentreffer incasseren tegen ZVV Eindhoven (foto: Paul ten Hacken) De doelpunten van Groene Ster werden gemaakt door Khalid El Hattach (twee keer), Achraf Laabich, Saïd Bouzambou, Salim Sandee en Mourad Azzanagui. Groene Ster staat op de vierde plaats in de stand met vijftien punten uit tien duels. De achterstand op plaats vier, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs, bedraagt al zeven punten.