Hepatitispatiënten gezocht: Er is nu wel een behandeling mogelijk!

Het is een ingewikkelde klus om alle patiënten te vinden. Honderden mensen hebben weleens een bloedtest op hepatitis ondergaan. Wie testte er positief? Wie woont er nog in Zeeland? Zijn er mensen overleden? En wie is inmiddels genezen? De 300 patiënten die opgespoord zijn op deze manier, krijgen de komende tijd een oproep van hun huisarts voor een behandeling.

De nieuwe behandeling is beschikbaar sinds de zomer. Het is een kuur van twaalf weken die wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Het kan grote gevolgen hebben voor een groot deel van de patiënten. Een langdurige chronische hepatitisinfectie kan levercirrose of leverkanker veroorzaken. De nieuwe behandeling voorkomt het ontstaan van die ziekten.

Vroeger werd gezegd_ 'U bent drager, dus u blijft voor altijd een chronische vorm van die hepatitis houden'."" Laura Boogaard, arts GGD Zeeland

Veel patiënten weten zelf niet dat er inmiddels een behandeling bestaat. "Vroeger werd gezegd: 'U bent drager, dus u blijft voor altijd een chronische vorm van die hepatitis houden'," zegt GGD-arts Laura Boogaard. Zij is verheugd dat er een behandeling tegen hepatitis is gevonden. "We kunnen nu iets, dat we een paar jaar geleden niet konden."

Ondanks de uitgebreide zoektocht, zijn er nog patiënten niet getraceerd. De GGD doet daarom ook een oproep aan patiënten die ooit de diagnose hepatitis C of B hebben gehad en daarvoor op dit moment niet behandeld worden, zich te melden bij een arts.