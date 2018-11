Vlissings taxibedrijf schaft super-de-luxe auto aan voor zakenlui en directeuren

Een laptopaansluiting, stoelverwarming en shades voor de ramen ten behoeve van de privacy. Het gaat goed met de economie en dat merk je ook in het taxivervoer, zegt chauffeur Wouter Verwoert. "We kregen steeds vaker de vraag van zakelijke klanten of we ook een luxe auto hadden. Nou, deze limo is één en al luxe! Als je 120 rijdt, merk je amper dat je in een auto zit."

Prijs is niet zo belangrijk

De onlangs aangeschafte auto heeft zijn eerste ritten gehad. Wie de klanten precies zijn en wat een ritje nou kost, wil het taxibedrijf niet zeggen. "Onze klanten zijn gesteld op hun privacy. Voor hen is de prijs ook niet zo belangrijk. Ze willen op tijd op van A naar B, terwijl ze comfortabel kunnen doorwerken."

Volgens chauffeur Wouter Verwoert is comfort en luxe belangrijker dan de prijs (foto: Omroep Zeeland)

De aanschaf van de auto was een flinke investering voor Taxi Livo. En al kost een ritje met de directiewagen ruim twee keer zoveel als een gewoon taxiritje, er moeten nog heel wat kilometers gemaakt worden om de investering terug te verdienen. "Het is altijd afwachten als je als eerste in de regio zo'n auto aanschaft. Maar misschien is dit wel een gat in de markt."