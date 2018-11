'Studenten, kies verpleegkunde en je hebt gegarandeerd een baan'

Doordat Zeeland vergrijst, wordt de komende jaren een steeds grotere vraag naar zorg verwacht. Daarnaast hebben instellingen als ziekenhuis Adrz ook een vergrijzend personeelsbestand. Dat maakt het tekort in de toekomst nog groter.

Stageplekken

Het Adrz vindt het belangrijk dat studenten de opleiding in deze regio kunnen volgen. "Als ze ergens anders een opleiding doen, is het bijna onmogelijk om ze weer terug naar Zeeland te krijgen", vertelt Wim Goudswaard. Hij is manager acute zorg bij het ziekenhuis. "We hebben het aantal stageplekken verdubbeld", zegt hij. Als er meer stageplekken zijn, kan de HZ meer studenten opleiden.

Bezoekers van de open dag zijn enthousiast. Een aankomend student komt speciaal uit Ede, omdat ze goede verhalen over de opleiding heeft gehoord. Ze wilde eerst geneeskunde studeren, maar is door de open dag aan het twijfelen gebracht. Ook een meisje uit Stavenisse is overtuigd. "Ik ga deze opleiding zeker doen."