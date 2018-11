Pepernotentocht levert 2.040 euro op voor ernstig zieke kinderen

De 10-jarige Brent uit Koudekerke is de jongste deelnemer en hij vindt de tocht best zwaar. "Sommige stukken zijn behoorlijk hobbelig en dat maakt het zwaar, en in het begin waren mijn vingers ijskoud, maar dat is nu gelukkig weg", zegt hij. Ook Marco van Leeuwen uit Halsteren had het makkelijker ingeschat. "Het viel een beetje tegen, de ondergrond is best forst, want het klei zuigt waardoor je band blijft haken" vertelt Van Leeuwen.

Opbrengst is voor wetenschappelijk onderzoek

De totale opbrengst van 2.040 euro wordt gedoneerd aan stichting Ride4Kids die het weer doneert aan veelbelovende wetenschappelijke onderzoeken die uiteindelijk moeten leiden tot een behandelingsmethode voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Een medicijn is er namelijk nog niet. "Omdat de groep patiëntjes relatief klein is, is het voor de farmaceutische industrie commercieel niet interessant genoeg om een medicijn te ontwikkelen", zegt Peter Buursema, mede-organisator van de Pepernotentocht.

De eerste tussenstop van de Pepernotentocht was in Vlissingen waar de deelnemers een gezonde snack en bouillon konden krijgen. (foto: Omroep Zeeland)

Een medicijn tegen deze ziekte is volgens Buursema erg belangrijk, want kinderen overlijden vaak op jonge leeftijd. "Een vriend van mij heeft zijn zoon van tien dagen en de andere zoon van vijf maanden aan deze ziekte verloren. Dat is verschrikkelijk, vandaar dit evenement om ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt", aldus Buursema.

Lees ook: