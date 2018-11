Job de Feijter snelste in Elderschanscross

Job de Feijter (foto: Facebook Job de Feijter)

De Feijter had voor de ruim 9,8 kilometer 33 minuten en 49 seconden nodig. Daarmee bleef de atleet uit Sint Jansteen de winnaar van vorig jaar, de Belg Patrick van Petegem 24 seconden voor. Op de derde plaats eindigde Patrick de Vos uit Kattendijke. Hij moest ruim een minuut toegeven op De Feijter. Door de overwinning neemt de Feijter ook de leiding over in het klassement van de Zeeuwse crosscup.



Vrouwen

Bij de vrouwen stond er geen maat op Monique Verschuure. De atlete uit Yerseke was ruim een halve minuut sneller dan Monica Sanderse uit Vlissingen. Op de derde plaats eindigde Kirsten Heymans uit het Belgische Zottegem.

Meervoudig winnaars

Voor Job de Feijter was het zijn tweede zege in de Elderschanscross. Hij won de wedstrijd al eerder in 2015. Voor Monique Verschuure was het haar vierde overwinning. Zij won de laatste vier edities.



De Elderschanscross is de tweede wedstrijd in een serie van zeven wedstrijden die meetelt voor de Zeeuwse crosscup. Wedstrijd drie is volgende week, dan staat op zaterdag de Den Inkelcross in Kruiningen op het programma.

Elderschanscross, 9.8 kilometer

Uitslag mannen 1. Job de Feijter Sint Jansteen 33.49' 2. Patrick van Petergem België 34.13' 3. Patrick de Vos Kattendijke 34.51'

Elderschanscross vrouwen, 9.8 kilometer