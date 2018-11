Langezaal bezorgt De Meeuwen de winst in blessuretijd

De Meeuwen

De Meeuwen was de eerste helft de bovenliggende partij en sloot de eerste helft met een 1-0 voorsprong af. De ploeg kreeg nog meer kansen, maar verzuimde te scoren. Het enige doelpunt in het eerste bedrijf was een eigen doelpunt van Jeffrey Schenk, die in moeilijkheden werd gebracht door Menno de Nooijer en de bal achter zijn eigen keeper werkte.

Kort na rust scoorde Jordan Francke de 2-0 en leek de tweede overwinning voor De Meeuwen in veilige haven. Poortugaal scoorde snel de aansluintgstreffer via Gerwin Lake en voerde daarna de druk op. Diezelfde Lake scoorde een kwart voor tijd de 2-2 en leek de middag in mineur te eindigen voor De Meeuwen.

In blessuretijd sloeg De Meeuwen alsnog toe toen Delano Langezaal het derde doelpunt maakte voor De Meeuwen. In de stand blijft De Meeuwen voorlaatste (samen met Poortugaal en Heinenoord), maar de verschillen met de andere ploegen zijn te verwaarlozen.

Scoreverloop

1-0 Jeffrey Schenk (32/ed)

2-0 Jordan Francke (50)

2-1 Gerwin Lake (54)

2-2 Gerwin Lake (73)

3-2 Delano Langezaal (90+3)

Opstelling De Meeuwen

Jesse Kerkhove, Erwin Huibregtse, Stijn Luteijn, Maas Boogaard, Martijn Houterman, Yannick Melis (Wouter Koch/81), Alfaro Pentury (Gennaro Eikenhout/68), Delano Langezaal, Yannick van de Woestijne, Jordan Francke, Menno de Nooijer