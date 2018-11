Deel dit artikel:













Kloetinge wint bij koploper SHO

Kloetinge heeft een knappe overwinning geboekt op bezoek bij SHO, de koploper in de 1e klasse B. Hoewel de ploeg van Marcel Lourens vroeg op achterstand kwam in Oud-Beijerland, rechtte het de rug snel en wist het via Jeroen de Jonge en Ramon Janson een 1-2 overwinning uit het vuur te slepen. Door deze overwinning stijgt Kloetinge naar de derde plaats en houdt het de nieuwe koploper Rijsoord binnen handbereik. Rijsoord en SHO staan nog één punt boven Kloetinge.

Jeroen de Jonge (foto: Ron Quinten) Een vroege achterstand door een goal van SHO-aanvoerder Bob Vermunt leek een lastige middag voor Kloetinge in te leiden, maar de groen-witten stelden al snel orde op zaken. Jeroen de Jonge kopte een voorzet binnen en bracht daarmee de stand op gelijke hoogte, waarna Kloetinge het betere van het spel had. Ongeveer tien minuten na rust nam het de leiding door Ramon Janson, die alleen voor de keeper werd gezet na een puike pass van Van den Dries. Kloetinge kwam hierna hevig onder druk maar speelde de wedstrijd keurig uit. SHO lijdt de tweede nederlaag van het seizoen en ziet Kloetinge op één punt naderen. Scoreverloop:

1-0 Vermunt (15)

1-1 De Jonge (23)

1-2 Janson (56)





Opstelling Kloetinge: Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van Keulen (Van Vossen/64),Van den Dries, Mulder, Van der Poel, Van Vooren (De Leeuw/80), Janson (Van Tiggele/82)