KNRM-vrijwilligers van het eerste uur gehuldigd met medaille

(foto: OZ)

Het gehuldigde tiental is al tien jaar vrijwilliger bij het reddingstation. Naast een medaille kregen ze ook een oorkonde van burgemeester José van Egmond van Reimerswaal. Zij is voorzitter van het KNRM-station van Hansweert.

Reddingen

De mannen zijn vrijwilliger van het eerste uur. Tien jaar geleden werd het reddingstation in Hansweert opgericht. Ondertussen zijn er 191 reddingsacties door het station uitgevoerd. Daarbij zijn 206 personen en acht dieren gered.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij moet binnen tien minuten na een melding uit kunnen rukken met een reddingboot. Tot 2008 was het onmogelijk om binnen een half uur met een reddingboot in het oostelijk deel van de Westerschelde te zijn. Uit onderzoek bleken de overlevingskansen van een drenkeling daar sterk af te nemen. Naar aanleiding van dit rapport en enkele eerdere ongevallen in het Nauw van Bath is destijds besloten een reddingstation op te richten in Hansweert.