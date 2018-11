Zeewierbedrijf wint Zeeuwse PioniersPrijs 2018

Zeewier aan een touw in de kweekbak (foto: Omroep Zeeland)

Grootste van Europa

Seaweed Harvest Holland kweekt en verhandelt zeewier. Wat vijf jaar geleden begon met onderzoek en de ontwikkeling van een zeewierkweekmethode, is het sinds 2017 echt een bedrijf. Seaweed is nu al de grootste zeewierkweker van Europa en kan de vraag amper aan en die zal alleen nog maar toenemen, want zeewier wordt gezien als een belangrijke grondstof en voedingsstof voor de toekomst. Zeeland is, vanwege de Oosterschelde - waar zeewier van nature al veel voorkomt - de ideale plek om op duurzame wijze diverse soorten zeewier te kweken.

Het gaat hard met Seaweed, maar dat is volgens Jim Goedhart van De Zeeuwse Connectie, de organisator van de wedstrijd, zeker niet vanzelf gegaan: "Met vallen en opstaan, pionieren, heeft men de unieke eigen teeltinstallatie en de teeltresultaten steeds verder verbeterd. Het afgelopen jaar hebben ze met succes gewerkt aan mooie vervolgstappen. Mede door deze ontwikkelingen en de steeds sterker wordende belangstelling voor zeewier op allerlei terreinen zien Seaweed én de jury van de Zeeuwse PionersPrijs de toekomst met vertrouwen tegemoet."

De Pioniersprijs wordt uitgereikt aan een persoon, onderneming of organisatie in of uit Zeeland die zich onderscheidt en daarmee een positief beeld geeft over de provincie en de kansen in Zeeland. De prijs is een initiatief van De Zeeuwse Connectie. De prijs wordt sinds 2013 uitgereikt.

Publieksprijs

Naast de juryprijs was er nog een publieksprijs. Anderhalve week lang kon er online gestemd worden op de vijf genomineerden van 2018. De meeste publieksstemmen gingen uiteindelijk naar Coöperatie Zeeuwind uit Vlissingen.

Zeeuwind is een coöperatie voor duurzame energie en wil graag samen met haar leden ervoor zorgen dat Zeeland verduurzaamt en zo een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving. Dat doet de coöperatie door wind- en zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren en door zich te richten op besparing.

De andere genomineerden voor de Zeeuwse Pioniersprijs 2018 waren Kingfish uit Kats, Set Vexy Videoproductions uit 's-Heer Arendskerke en KlusMetPlus uit Oostdijk. Eerdere winnaars waren: Ingenieursbureau Walhout Civil, VitroPlus/ViVi, OOS International, Zilte Academie, Kustmarathon Zeeland, Snappic en Appelaere.