Eredivisie debuut Daan Klomp

Daan Klomp (foto: NAC Breda)

Het was voor Klomp niet zijn debuut in het eerste elftal van NAC, want eerder dit seizoen stond hij al eens in de basis in de KNVB bekerwedstrijd van NAC tegen RKC. De 20 jarige Klomp voetbalde in Zeeland bij JVOZ en vertrok daarna naar NAC, dat hem vorig seizoen uitleende aan FC Oss. Daar debuteerde hij vorig jaar op 8 september in de wedstrijd tegen FC Dordrecht in de eerste divisie



Ajax

NAC verloor de wedstrijd tegen Ajax met 0-3. Klomp werd een minuut voor tijd gewisseld voor Sydney van Hooijdonk, de zoon van oud international Pierre van Hooijdonk.