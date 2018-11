Hoek boekt uitzege bij SJC

Dennis de Nooijer (foto: Orange Pictures)

Het duel tussen SJC en Hoek was een wedstrijd tussen twee promovendi. De ploeg uit Noordwijk werd vorig jaar kampioen in de zondag hoofdklasse en staat onder leiding van oud-profvoetballer Sjaak Polak. Hoek begon in dezelfde basis opstelling aan het duel met SJC als vorige week tegen ONS Sneek. En dat deden de Zeeuws-Vlamingen voortvarend, want al gelijk vanaf de aftrap was het raak. Fabian Wilson zette Hoek op een 0-1 voorsprong. Drie minuten later kreeg SJC al de kans op de gelijkmaker, maar de bal ging naast. En niet lang daarna was het toch raak voor de ploeg uit Noordwijk, want Mike van Toor zorgde voor de gelijkmaker namens SJC. Vijf minuten later kreeg Kyle Doesburg de kans om Hoek weer op voorsprong te zetten, maar hij liet dat na. Na bijna een half uur spelen was het Kyle Doesburg die Hoek weer aan de leiding bracht. Met deze 1-2 stand zochten beide ploegen ook de kleedkamer op voor een kwartier rust.



Tweede helft

Rik Impens deed van zich spreken in de tweede helft. Hij kreeg na ruim twintig minuten een goede kans, maar de Belg schoot de bal naast het doel. Een minuut later kwam SJC goed weg toen Jordy Groot voor een harde overtreding op Ruben de Jager slechts geel kreeg. Tien minuten was het weer Impens die de wedstrijd kon beslissen. Hoek kreeg een strafschop, maar de keeper van SJC stopte het schot van Rik Impens.



In de stand van de derde divisie rukt Hoek op naar de gedeelde derde plaats met zes punten achterstand op de koplopers Noordwijk en Quick Boys.

Scoreverloop

0-1 Wilson (1)

1-1 Van Toor (7)

1-2 Doesburg (28)



Bijzonderheden

Impens mist strafschop (80)



Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van Leiden, Fitsch, Chergui, Tiebosch, Vandepitte, Impens (Mombarg/90), De Jager (Van Renterghem/77), Doesburg, Constansia (Van den Bergh/62)