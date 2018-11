Deel dit artikel:













Thijmen van de Vrede wint Zeeuws kampioenschap mountainbike op z'n Max Verstappens

Thijmen van de Vrede uit Goes heeft vanmiddag het Zeeuws kampioenschap mountainbike gewonnen. In een spannende wedstrijd over vijf ronden door het bos van Westenschouwen troefde hij pal voor de finish profwielrenner Macro Minnaard af. "Dit is een geweldige overwinning. Zeker met zo'n prof als Marco Minnaard aan de start is dat heel bijzonder", straalt hij pal na de race.

Max Verstappen "Als je zo kan finishen met de laatste bocht, als een soort Max Verstappen nog even je fiets ervoor gooien en dan zo over de finish komen, is dat immens", vervolgt Van de Vrede. "Ik denk dat ik vandaag een klein feestje ga vieren met mijn vriendin, familie en een aantal vrienden." Marco Minnaard prijst de winnaar Ook nummer twee Marco Minnaard toonde zich een groot verliezer. "Thijmen heeft een heel sterke wedstrijd gereden. Ik heb volgens mij nog nooit van hem verloren, dus dat is extra zuur voor mij. Maar hij heeft het goed gedaan", zegt hij met een glimlach. En eens een mountainbiker altijd een mountainbiker gaat zeker op voor de renner die afgelopen juli zijn tweede Tour de France uitreed. "Ik doe dit heel graag. Ik ben begonnen als mountainbiker en vind het fantastisch om ieder jaar hier een wedstrijd mee te doen. Vooral zo'n mooi parcours waar ik ook heel veel heb gereden en ook graag train." Winnaar Thijmen van de Velde met runner-up Marco Minnaard en nummer drie Michiel van Echelpoel (foto: Omroep Zeeland)