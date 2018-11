Man aangehouden na mishandeling en bedreiging

(foto: ANP)

Aangifte

Een aantal mensen trok zaterdagavond in Rijen de aandacht van een surveillerende politiemensen. In hun auto zat een zwaar mishandelde man. Die is met een door de agenten opgetrommelde ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van de familieleden van het slachtoffer, een 20-jarig man uit Bergen op Zoom, heeft aangifte gedaan wegens bedreiging.

De politie gingen naar de woning in Rijen maar daar was de verdachte inmiddels gevlogen. Hij is later die avond aangehouden in zijn woning in Middelburg en naar Torentijd gebracht.