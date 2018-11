Fsaha en Luitwieler winnen Zakloop in Nisse

Fsaha liep onbedreigd naar de zege. De atleet uit Eritrea, die in het asielzoekerscentrum in Middelburg woont, kwam binnen in 1:14.13'. Op bijna vier minuten werd Jozias Boone uit Goes tweede. Hij schudde in de laatste kilometers Laurent van Nieuwenhuijse uit Krabbendijke af, die derde werd.

Luitwieler

Bij de vrouwen was het spannender. Tot vijf kilometer voor de finish liepen Luitwieler en Monica Sanderse uit Vlissingen aan de leiding. Luitwieler liep daarna weg en won in 1:26.59'. Sanderse kwam twintig tellen later teleurgesteld over de finish.

Korte afstand

Op korte afstand van 7,5 kilometer wonnen Boris de Bruin uit Kloetinge (25.38') en Marianne de Kok uit Lewedorp (28.13').