Vlissingen ook onderuit tegen koploper Gemert

Hoessein Bouzambou moest noodgedwongen mee bij Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Vlissingen-coach John Karelse over de wedstrijd tegen Gemert en de slechte seizoensstart

Gemert was de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar drukte het verschil pas na rust uit in doelpunten. Thijs van Pol maakte het openingsdoelpunt en Bram Jacobs besliste het duel acht minuten voor tijd.

Bij VC Vlissingen waren onder meer Etienne Mallie, Abdoe Abdenbi, Jiri van den Hemel, Samarony Goossens, Miguel Crucq, Renzo Roemeratoe en Sofian Bousantouh niet inzetbaar.

Zo zat assistent-trainer Thomas Ragut als wisselspeler op de bank. Ragut hoefde het veld niet in te komen. Dat deed Hoessein Bouzambou wel. De aanvaller kondigde na het afgelopen seizoen zijn afscheid van het veldvoetbal aan, maar door de vele blessures zat Bouzambou vanmiddag toch op de bank. Twintig minuten voor tijd moest hij nog invallen toen verdediger Vjeko Krezo met een hamstringblessure uitviel.

De nederlaag tegen Gemert was alweer de achtste nederlaag in de Hoofdklasse van dit seizoen. Vlissingen blijft voorlaatste staan in de stand. Ook spits Josimar Pattinama wacht nog altijd op zijn eerste competitiedoelpunt. Toch houdt hij goede moed dat het tij snel zal keren.

Spits Josimar Pattinama over het seizoen van VC Vlissingen

Scoreverloop

0-1 Thijs van Pol (59)

0-2 Bram Jacobs (82)

Opstelling VC Vlissingen

Karim Ben Sellam, Milton Roemeratoe, Shannon Braafhart, Vjeko Krezo (Hoessein Bouzambou/70), Dennis Tukker, Menancio Weeda, Quincy Gooding, Raymond Wolff (Tiamo Roose/63), Dangelo Martien, Josimar Pattinama, Saïd Bouzambou