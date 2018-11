Oemoemenoe verliest inhaalwedstrijd tegen landskampioen

Coach Reweti Montgomery van Oemoemenoe (foto: Omroep Zeeland)

Oemoemenoe speelde op deze ongebruikelijke zondag een inhaalwedstrijd tegen landskampioen 't Gooi. Deze wedstrijd kon eerder niet doorgaan wegens verplichtingen van beide clubs in de BeNe Cup.

Al vrij snel in de wedstrijd kwam Oemoemenoe op achterstand door een try. Joey Luitwieler zorgde daarna voor de enige score van de Middelburgse formatie in de eerste helft door er 3-5 van te maken. Daarna was het eenrichtingsverkeer en wist 't Gooi uit te lopen naar een ruststand van 3-27. Na rust was er een iets ander spelbeeld te zien. De ploeg van de Nieuw-Zeelandse trainer Reweti Montgomery scoorde enkele punten, wist het verschil aanvankelijk te verkleinen naar 15-32, maar daarna was het weer 't Gooi dat uitliep naar 20-58. De scores van Oemoemenoe in de tweede helft kwamen op naam van Alex Harrod en Reeftahn Brown Terekia en Danny Minderhoud.



Kampioenspoule

Het wordt voor Oemoemenoe lastig om zich nog te plaatsen voor de kampioenspoule van de Ereklasse. De Middelburgers staan nu op de negende plaats met elf punten uit acht wedstrijden. Met nog drie speelrondes te gaan kan Oemoemenoe hooguit nog zesde worden en dan mogen de concurrenten voor de zesde plaats weinig punten meer pakken, terwijl Oemoemenoe dan alles moet winnen met het maximale aantal bonuspunten.